В Испании от угарного газа погибли российские бизнесмены

В испанском муниципалитете Дения на вилле нашли мертвыми двух российских бизнесменов, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на испанский сайт Informacion.

По сведениям местных властей, вилла принадлежала одному из погибших. Согласно информации испанского издания, мужчины умерли во сне в результате отравления угарным газом. Отмечается, что мужчины спали в разных комнатах.

По версии полиции, причиной была неисправность котла отопления. Признаков насильственной смерти или взлома не обнаружено.

Имена умерших пока не публикуются. Экспертиза подтвердила: причиной смерти стало отравление угарным газом.

Сообщается, что владелец виллы прибыл в Дению в прошлые выходные. Родственники не могли до него дозвониться и попросили сотрудника его фирмы заехать на виллу, где тот и обнаружил тела умерших.