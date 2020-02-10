Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 13 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность возрастет, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 0-3, днем 7-11 тепла, в Баку ночью 0-2, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана вечером местами осадки, на горных территориях - снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза.