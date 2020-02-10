«Азерэнержи» о программе реабилитации и реконструкции «Дюбенди»
ОАО «Азерэнержи» организовало медиатур на подстанцию «Дюбенди», которая была реконструирована в соответствии с «Программой реабилитации» и сданной в эксплуатацию при участии президента страны.
Как заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, в рамках «Программы реабилитации» в 12 самых больших электростанций страны, а также в 20 подстанциях ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подстанция «Дюбенди» также является подстанцией, которая была снесена и построена заново.
«Уже сданы в эксплуатацию подстанции «Мушфиг», «Забрат» и «Дюбенди», которые реконструированы в соответствии с этой программой. Завершены ремонтно-восстановительные работы на подстанциях «8-й километр» и «Сульфанол» в Сумгаите. Продолжаются работы по капитальному ремонту подстанций «Хырдалан», «Ахмедли» и «Маштага», - сказал он.
По словам Теймура Абдуллаева, реконструкция подстанций в стране решает целый ряд проблем и в том числе предотвращает возможные аварии, снижает потери энергии, позволяет обеспечить растущий спрос и обеспечивает более качественное и бесперебойное обеспечение абонентов электроэнергией.
«По этой причине сданная 67 лет назад подстанция открытого типа «Дюбенди» полностью реконструирована на основе новых технологий. Полностью заменены трансформаторы, система управления, релейная защита и др.», - сказал он.