«Азерэнержи» о программе реабилитации и реконструкции «Дюбенди»

ОАО «Азерэнержи» организовало медиатур на подстанцию «Дюбенди», которая была реконструирована в соответствии с «Программой реабилитации» и сданной в эксплуатацию при участии президента страны.

Как заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, в рамках «Программы реабилитации» в 12 самых больших электростанций страны, а также в 20 подстанциях ведутся ремонтно-восстановительные работы. Подстанция «Дюбенди» также является подстанцией, которая была снесена и построена заново.