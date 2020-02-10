Португалия арестовала счета самой богатой уроженки Баку

Старшая дочь правившего 38 лет президента Анголы обвиняется на родине в коррупции. Сейчас Изабель душ Сантуш проживает в Дубае, в части своих активов она заявила себя гражданкой России.

По данным источников Reuters, счета душ Сантуш заблокированы в крупнейшем банке Португалии Millennium bcp, а также в небольшом португальском банке EuroBic, в котором она владела 42,5 процентами акций. Оценка общего объема замороженных средств не приводится. В Анголе арестованы ее активы примерно на 400 миллионов долларов, пишет "Радио Свобода".

Душ Сантуш отрицает обвинения в коррупции. В январе в интервью BBC она заявила, что рассматривает возможность принять участие в выборах президента Анголы. Однако Конституция страны запрещает ей это делать из-за российского гражданства.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша, тогда ангольского революционера, и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год. Согласно рейтингу Forbes, Изабель обладает личным состоянием в $2,2 млрд и является самой богатой женщиной Африки.