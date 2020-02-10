Где в Азербайджане чаще всего женятся и разводятся

В 2019 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 63 869 браков и 17 148 разводов, говорится в сообщении Госкомитета по статистике.

Согласно информации, количество браков на каждые 1 000 человек по сравнению с 2018 годом не изменилось и осталось на уровне 6,4, количество разводов выросло с 1,5 до 1,7.

Показатель по заключенным бракам на каждые 1 000 человек населения в Аранском и Кельбаджар-Лачинском (6,9), Нагорно-Ширванском (6,8), Шеки-Загатальском (6,6), Губа-Хачмазском и Верхне-Карабахском (6,5) экономических районах выше показателя по стране (6,4), по разводам - в Баку и Кельбаджар-Лачинском (2,3), Апшеронском и Верхне-Карабахском (2,0) экономических районах выше показателя по стране (1,7), передает Report.