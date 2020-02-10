Ильхам Алиев открыл ряд объектов в Кюрдамире фото; обновлено 14:43
В поселке Каррар Кюрдамирского района состоялась презентация агропарка общества с ограниченной ответственностью «Глобал Агро».
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии презентации агропарка ООО «Глобал Агро».
Кроме того, Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ASAN Xidmət в Кюрдамире. Помощник президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров и председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о центре.
Затем президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.
Сегодня также состоялось открытие Кюрдамирского филиала открытого акционерного общества «Азерхалча», в котором принял участие президент Ильхам Алиев.
Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях. Ильхам Алиев встретился с работающими в филиале ковроделами.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Ильхам Алиев посетил в парке Гейдара Алиева памятник общенациональному лидеру, возложил к памятнику цветы.
Глава Исполнительной власти района Джейхун Джафаров проинформировал главу государства о проделанной в районе работе.
Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Пирили - Мурадхан - Сор-Сор. Председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах дороги.