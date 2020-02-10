Японца признали старейшим мужчиной на Земле

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ официально признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Как передает агентство Киодо, соответствующий сертификат Ватанабэ, родившемуся 5 марта 1907 года, вручили представители организации. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года, передает ТАСС.

В прошлом году число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. человек.