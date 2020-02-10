Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе. Об этом пишет Daily Sabah.

По его словам, Анкара без колебаний ударит по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе. «Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно», — заверил глава государства.

Эрдоган добавил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, поскольку президент Сирии Башар Асад и другие грубо нарушили его.