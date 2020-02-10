Гомосоциалист, гомосексуалист и гомодемократ… А над ними парит Блумберг haqqin.az из Вашингтона
Итоги первых праймериз в штате Нью-Гемпшир, прошедших 11 февраля, лишь подтвердили тенденцию, которая проявилась за неделю до этого в Айове. Первые два приза достались паре «стар и млад» - 78-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу и 37-летнему бывшему мэру небольшого городка Саус Бенд Питу Буттиджичу. Первый получил около 26 процентов голосов, второй - около 24.
Их отрыв оказался убийственным для в прошлом лидера гонки - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, которому досталось чуть больше 8 процентов голосов. За «бронзу» продолжают бороться две дамы-сенаторши - Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, но и они значительно отстают от первой пары.
Праймериз в Нью-Гемпшире - очень важный тест для кандидатов, хотя далеко не всегда они выявляли победителя выборов. В 2008 году Хиллари Клинтон победила там Барака Обаму, а в 2016 Берни Сандерс опередил госпожу Клинтон, получив в этом штате 60 процентов голосов.
Но в этом году в Америке сложилась уж очень напряженная ситуация. Демократы не просто выбирают кандидата, а смотрят прежде всего на то, кто из них сможет победить ненавидимого ими Дональда Трампа. В кампании 2020 года это их главная, можно сказать, единственная цель.
Ваш корреспондент внимательно смотрел все предвыборные дебаты кандидатов, а также их выступления по каналу CNN в формате так называемого «городского холла», когда каждый мог выступать в течение часа и подробно излагать на встречах с местными жителями свою программу. И там самыми лучшими ораторами были именно Сандерс и Буттиджич. Первый, несмотря на солидный возраст, говорит четко, громко и очень доходчиво. Второй берет живостью, быстро передвигается по сцене, часто одет в белую рубашку без пиджака и всем своим видом демонстрирует, что он активен и бодр. Своей нетрадиционной сексуальности он не стесняется и откровенно говорит об этом. На последних теледебатах телекамера показала его мужа, такого же молодого человека, сидевшего в одном из первых рядов.
На их фоне Джо Байден просто стар, но не «суперстар». Его тихий хрипловатый голос не заводит избирателя, а общий вид может вызвать лишь жалость у таких же пожилых людей, особенно когда он подробно рассказывает, как в детстве ему приходилось преодолевать заикание, от которого он и к концу восьмого десятка полностью не избавился.
Впрочем, Байден не отказывается от борьбы и говорит, что он себя еще покажет на ближайших праймериз в штатах Невада и Южная Каролина, которые пройдут во второй половине февраля. Там у него действительно есть шансы изменить неблагоприятную тенденцию - на его стороне, если верить опросам, подавляющее большинство темнокожего населения страны.
Но главный вопрос, который стоит перед стратегами демократов - что делать, если номинацию будет выигрывать Сандерс. Как пишет The Washington Post, Трампу будет легко демонизировать его, представляя сенатора с его демократическим социализмом как «большевика ХХI века». Тот может сколько угодно говорить о том, что его социализм совсем не советского, не кубинского или, тем паче, северокорейского типа, а близок к модели внутреннего устройства скандинавских стран с их социальным равенством. Но далеко не все американцы восприниют его доводы, опасаясь, что в случае победы Сандерса начнется перекройка американской экономики в интересах малообеспеченных граждан.
Вот тут-то, как уже писал haqqin.az, и всплывает фигура мультимиллионера, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Он намеренно пропускает первые четыре праймериз, ожидая, что первая пена сойдет и присоединится к гонке 3 марта, когда проголосуют избиратели сразу 14 штатов, из них таких больших как Техас и Калифорния. Можно с уверенность сказать, что по их результатам будет выявлена тройка победителей и, как считают эксперты, в ней займет место Блумберг.
Еще несколько месяцев назад, когда он только заявил о том, что присоединяется к гонке, казалось невероятным, что предвыборную кампанию возглавит человек, входящий в десятку самых богатых людей мира, а за ним будут тянуться сторонники левых взглядов - Сандерс и Уоррен. Но сейчас такая картина уже не выглядит фантастической. В конечном итоге только Блумберг, располагающий поистине неограниченными финансовыми возможностями и организационным опытом, может составить конкуренцию Трампу. Да и с ораторским потенциалом у него все в порядке.
Так что на фоне бедного выбора стратегам от Демократической партии, возможно, придется остановить свой выбор именно на Блумберге. Но, учитывая явный крен партии влево, это вызовет еще большее напряжение среди участников гонки, которая грозит затянуться до середины лета.