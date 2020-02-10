Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:30

Итоги первых праймериз в штате Нью-Гемпшир, прошедших 11 февраля, лишь подтвердили тенденцию, которая проявилась за неделю до этого в Айове. Первые два приза достались паре «стар и млад» - 78-летнему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу и 37-летнему бывшему мэру небольшого городка Саус Бенд Питу Буттиджичу. Первый получил около 26 процентов голосов, второй - около 24.

Их отрыв оказался убийственным для в прошлом лидера гонки - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, которому досталось чуть больше 8 процентов голосов. За «бронзу» продолжают бороться две дамы-сенаторши - Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, но и они значительно отстают от первой пары. Праймериз в Нью-Гемпшире - очень важный тест для кандидатов, хотя далеко не всегда они выявляли победителя выборов. В 2008 году Хиллари Клинтон победила там Барака Обаму, а в 2016 Берни Сандерс опередил госпожу Клинтон, получив в этом штате 60 процентов голосов. Но в этом году в Америке сложилась уж очень напряженная ситуация. Демократы не просто выбирают кандидата, а смотрят прежде всего на то, кто из них сможет победить ненавидимого ими Дональда Трампа. В кампании 2020 года это их главная, можно сказать, единственная цель. Ваш корреспондент внимательно смотрел все предвыборные дебаты кандидатов, а также их выступления по каналу CNN в формате так называемого «городского холла», когда каждый мог выступать в течение часа и подробно излагать на встречах с местными жителями свою программу. И там самыми лучшими ораторами были именно Сандерс и Буттиджич. Первый, несмотря на солидный возраст, говорит четко, громко и очень доходчиво. Второй берет живостью, быстро передвигается по сцене, часто одет в белую рубашку без пиджака и всем своим видом демонстрирует, что он активен и бодр. Своей нетрадиционной сексуальности он не стесняется и откровенно говорит об этом. На последних теледебатах телекамера показала его мужа, такого же молодого человека, сидевшего в одном из первых рядов.

На их фоне Джо Байден просто стар, но не «суперстар». Его тихий хрипловатый голос не заводит избирателя, а общий вид может вызвать лишь жалость у таких же пожилых людей, особенно когда он подробно рассказывает, как в детстве ему приходилось преодолевать заикание, от которого он и к концу восьмого десятка полностью не избавился. Впрочем, Байден не отказывается от борьбы и говорит, что он себя еще покажет на ближайших праймериз в штатах Невада и Южная Каролина, которые пройдут во второй половине февраля. Там у него действительно есть шансы изменить неблагоприятную тенденцию - на его стороне, если верить опросам, подавляющее большинство темнокожего населения страны.

Но главный вопрос, который стоит перед стратегами демократов - что делать, если номинацию будет выигрывать Сандерс. Как пишет The Washington Post, Трампу будет легко демонизировать его, представляя сенатора с его демократическим социализмом как «большевика ХХI века». Тот может сколько угодно говорить о том, что его социализм совсем не советского, не кубинского или, тем паче, северокорейского типа, а близок к модели внутреннего устройства скандинавских стран с их социальным равенством. Но далеко не все американцы восприниют его доводы, опасаясь, что в случае победы Сандерса начнется перекройка американской экономики в интересах малообеспеченных граждан. Вот тут-то, как уже писал haqqin.az, и всплывает фигура мультимиллионера, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Он намеренно пропускает первые четыре праймериз, ожидая, что первая пена сойдет и присоединится к гонке 3 марта, когда проголосуют избиратели сразу 14 штатов, из них таких больших как Техас и Калифорния. Можно с уверенность сказать, что по их результатам будет выявлена тройка победителей и, как считают эксперты, в ней займет место Блумберг.