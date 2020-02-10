12 февраля в Баку прошел Visa Cashless Forum, где Международный Б анк Азербайджана представил своим клиентам очередную инновацию - кольцо Ring Pay. Теперь безналичные платежи могут быть проведены бесконтактно при помощи кольца на пальце.

Участники Visa Cashless Forum, проводимого на тему «Движение в будущее» и организованного Международным Банком Азербайджана, международной платежной системой VISA, Центром анализа экономических реформ и коммуникации, а также Ассоциацией Банков Азербайджана были проинформированы об особенностях платежного кольца Ring Pay.

Кольцо выполняет большую часть функций обычной пластиковой карты. В большинстве мест, где возможно совершать бесконтактные платежи с помощью карт VISA, возможно будет использовать эти кольца для проведения платежей в самые короткие сроки. Для совершения платежа достаточно подвести верхнюю часть кольца к POS-терминалу. В этом случае процесс оплаты займет всего 1-2 секунды. Поскольку кольцо является водонепроницаемым, его можно постоянно носить, защищая от сильных ударов и воздействия химических веществ. Платежное кольцо Ring Pay можно приобрести в скором времени в любом филиале или отделении Международного Банка Азербайджана, предъявив удостоверение личности.

Заместитель председателя правления Международного Банка Азербайджана Эльмир Хабибуллаев сказал: «Платежные кольца Ring Pay — это новый банковский продукт на основе бесконтактной технологии NFC. Эта инновация, впервые внедренная Международным Банком Азербайджана в нашей стране, будет способствовать еще большему упрощению безналичных расчетов. Мы надеемся, что нашим клиентам понравится использовать эти кольца и они поделятся этим интересным опытом с другими».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.