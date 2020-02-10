Напомним, что церемония закладки фундамента жилого комплекса прошла 24 декабря 2017 при участии президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Строительные работы на территории в 20 га вблизи поселка Говсан Сураханского района Баку уже завершены.

Жилой комплекс состоит из 11 жилых зданий на 2962 квартиры. Все квартиры будут предложены гражданам в полностью отремонтированном виде и оснащены мебелью, комби системой и счетчиками газа, света и воды.

В жилом комплексе созданы все условия для комфортного проживания и отдыха граждан, включая большие дворы, детские площадки и зеленые насаждения. На территории комплекса построены два детских сада на 90 мест, школа на 1920 учеников и медицинский центр.

В ближайшее время будет дано объявление о старте продаж квартир в этом комплексе.