Как коронавирус ударит по мировой экономике

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) не исключают, что вспышка китайского коронавируса может замедлить рост мировой экономики на 0,3 процентного пункта. Эксперты полагают, что « основной экономический удар придется на страны Восточной Азии, в то время как на США и Европу придется минимальное замедление темпов роста их ВВП», сообщает ПРАЙМ.

Как уточнили в S&P, негативный эффект от коронавируса проявится в туризме, поставках в автомобильном и технологическом секторах.

Ранее эксперты Capital Economics предсказали, что дальнейшее распространение китайского смертельного коронавируса будет стоить глобальной экономике более $280 млрд в первые три месяца 2020 года, это положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд, пишет «Росбалт».

Экономист Capital Economics Саймон Макадам говорит, что «впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом».

Всемирная организация здравоохранения признала новый китайский коронавирус, получивший официальное название COVID-2019, чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в Китае превысило 44,6 тысячи, скончались 1113 человек.