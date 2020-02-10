1122 человека привлечены к программе самозанятости

Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в 2020 году уже привлекла к программе самозанятости 1122 человека. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, для привлеченных к программе самозанятости в 45 районах уже проводятся тренинги. За месяц обучения участников учат составлять бизнес-план, организовывать и развивать малый бизнес.

В завершении тренинга будет проведена оценка готовности участников к деятельности в сфере самозанятости и оценка подготовленных ими бизнес-планов. Те лица, которые пройдут это оценивание, будут обеспечены материалами, согласно их бизнес-планам.