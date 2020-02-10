Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«После оглашения обвинительного приговора Свиридов покончил с собой. Он умер на месте», – сказал источник ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Mash, суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом защита и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила РБК, что на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета: «Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются».

Виктора Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у коллеги – бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.