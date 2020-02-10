Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия в связи с праздником Цаган Сар (монгольский Новый год по лунному календарю).

"Учитывая разрастающуюся вспышку вируса COVID-19 во многих странах мира и в соседнем Китае, настоящий указ предписывает правительству принять меры по отмене празднования национального праздника Цаган Сар", - сказано в декрете Баттулга, передает РИА Новости.

Новогодние ярмарки предписано немедленно закрыть, праздничные и рекламные ролики, связанные с Новым годом, необходимо удалить из теле- и радиоэфира.

Новый год в Монголии наступит в этом году с 23 на 24 февраля.