69 граждан Азербайджана, не сумевшие вернуться на родину из-за непогоды, временно размещены в святынях и мечетях Астаринского района провинции Гилан на севере Ирана. Об этом сказал директор Управления по вопросам благотворительности района Джамшид Махдави, сообщает в среду Trend.

По словам Махдави, граждане Азербайджана ночевали в специально отведенных для них местах.

Сильные снегопады обрушились на большую часть иранской провинции Гилан. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила один метр. В результате снегопада и схода лавин погибли восемь человек, 85 пострадали.