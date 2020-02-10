Александр Калягин: «Я обожаю Баку»

«Я люблю Баку. Я считаю, это мой родной город». Такими словами выразил свое отношение к столице Азербайджана знаменитый советский российский актер и режиссер, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Об этом пишет "Вестник Кавказа".

По словам Александра Калягина, связано это не только с тем, что он снялся в Баку в таких фильмах, как «Допрос», «Перед закрытой дверью», «Парк» и «Другая жизнь» у классиков азербайджанского киноискусства.

«Я обожаю Баку, обожаю азербайджанцев и их страну, обожаю эту страну. Азербайджан – это сочная, вкусная страна», - говорит знаменитый актер и режиссер, добавив, что в последний раз был в Баку в середине 2010-х годов и хотел бы побывать там вновь.