Кремль ответил на обвинения Эрдогана

Россия продолжает придерживаться сочинских соглашений с Турцией по ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Турция по сочинскому соглашению брала на себя обязательство обеспечить прекращение деятельности боевиков в Идлибе, однако они продолжают атаки, подчеркнул он.

«В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе», — напомнил Песков.

Сейчас Москва констатирует, что эти группировки «наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении военных объектов России», пишет РБК. «Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями», — подчеркнул Песков.