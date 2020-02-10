В Карабахе убиты двое армянских солдат

В оккупированном Нагорном Карабахе погибли двое армянских военнослужащих. По информации Минобороны Армении, Тигран Манвелович Манвелян (2000 года рождения) в 11:30 12 февраля, при пока невыясненных обстоятельствах получил смертельное огнестрельное ранение.

Еще один инцидент произошел в 13:00 12 февраля. Отмечается, что военнослужащий Тигран Усикович Мхоян (2000 года рождения), при пока неустановленных обстоятельствах, получил смертельное огнестрельное ранение.