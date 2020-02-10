Задержан сын экс-депутата Гюляр Ахмедовой: пистолет, магазины, патроны обновлено
На территории Насиминского района Баку задержан сын бывшего депутата Гюляр Ахмедовой, сообщает Report.
Согласно информации, Тогрул Ахмедов (1987 г.р.) был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.
При осмотре его автомобиля марки BMW был обнаружен пистолет марки Glock-19, магазины к нему и 38 патронов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 228,1 (незаконное хранение оружия) УК Азербайджана.