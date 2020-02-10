Минск опроверг заключение нефтяных контрактов с США

Беларусь прояснила ситуацию с покупкой американской нефти, заявив, что пока не заключала контрактов на поставки топлива из США, сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера республики Дмитрия Крутого.

«Никаких контрактов с американцами нет», — сказал он.

Информация о возможной покупке Минском нефти у Вашингтона появилась после встречи президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майкла Помпео в феврале. Тогда американская сторона выразила готовность обеспечить республику энергоресурсами на 100 процентов по конкурентным ценам.

Россия и Беларусь в конце 2019 года не смогли договориться о поставках нефти после истечения контракта из-за конфликта по поводу цены на сырье. В результате поставки нефти ненадолго прерывались. В феврале лидеры двух стран встретились в Сочи, после чего российская сторона анонсировала поставки нефти в Беларусь в 2020 году без каких-либо скидок.