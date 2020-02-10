Ильхам Алиев выделил деньги на строительство школы и детсада в Кюрдамире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в Кюрдамире.

Согласно распоряжению, с целью строительства нового здания на 960 учеников полной средней школы №5 в городе Кюрдамир из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Минобразования первоначально выделяются два миллиона манатов.

Кроме того, согласно распоряжению Ильхама Алиева, для строительства нового здания яслей-детсада №8 в городе Кюрдамир и продолжения работ по благоустройству и созиданию из предусмотренного в госюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Кюрдамирского района выделяются три миллиона манатов, в том числе для строительства нового здания яслей-детсада №8 на 100 мест – 1,5 миллиона манатов, для проведения работ по капитальной реконструкции на восьми улицах – 1,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данных распоряжениях.