Ильхам Алиев назначил нового ректора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Азада Севиндик оглу Новрузова ректором Нахчыванского института учителей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Азада Севиндик оглу Новрузова ректором Нахчыванского института учителей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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