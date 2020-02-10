Ильхам Алиев назначил нового ректора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о назначении Азада Севиндик оглу Новрузова ректором Нахчыванского института учителей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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