Россия обвиняет Турцию

Причина обострения обстановки в Идлибе – постоянное невыполнение Турцией предыдущих договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции "Источник мира" и в Ливию", - сказала Захарова, подчеркнув, что Россия остается приверженной достигнутым ранее договоренностям и настроена на продолжение совместной работы.

"Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий", - отметила представитель российского МИД.