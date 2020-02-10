Порошенко о переговорах с Путиным: «Одна из самых ужасных ночей в жизни»

По словам Порошенко, на саммите в Минске он прошел через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» обсуждения соглашений с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором были подписаны Минские соглашения, одной из худших ночей в его жизни. Об этом он написал в своей колонке на сайте издания «Украинская правда».

Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как «много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга». Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», – признался Порошенко, выразив мнение, что Минские соглашения дали Украине «драгоценное время», необходимое для развития собственной армии и преодоления «социального кризиса».

Также Порошенко заявил, что не идеализирует соглашение, но считает, что альтернативы этим договоренностям не существует. Он считает, что Минск-2 позволил «спасти Украину».

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» о проведении выборов на территориях, неподконтрольных Киеву.