«Конопляный проект»: В Армении пытались экспортировать наркотики в США

Парламентарий заявил, что к нему обратился предприниматель, засеявший коноплей около гектара земли. Его партнеры в США ждут от него поставок, но ему не дают работать и вывозить товар.

Выращивание в Армении любых видов конопли, даже технических, запрещено, заявил в среду вице-премьер Тигран Авинян в парламенте, отвечая на вопрос депутата от "Просвещенной Армении" Геворга Горгисяна, сообщает «Спутник Армения».

На это Авинян заметил, что в Армении запрещено выращивать любые виды конопли. Нельзя выращивать даже техническую коноплю (например, для масла).

"Возможно, он мог завезти семена. Затруднюсь прямо сейчас вспомнить, есть ли запрет на импорт конопляных семян. Но то, что нельзя выращивать, это точно", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что начальник подразделения полиции, который самовольно согласился охранять конопляное поле, снят с должности. Что касается бизнесмена, то, по словам Авиняна, власти не давали и не могли дать ему какого-либо разрешения на работу.