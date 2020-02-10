Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы
Ракетные комплексы доставляются в расположение турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе, сообщает агентство Anadolu.
Колонна из 15 грузовиков с реактивными системами залпового огня из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает агентство.
Техника переброшена к границе при соблюдении усиленных мер безопасности.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.