Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 19:30

С появлением смертельного коронавируса многие страны прекратили торговые отношения с Китаем. С первого января не принимает продукцию из Китая и бакинский вещевой рынок «Садарак», где много лет продавались в основном товары китайского производства. Отметим, что Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе, откуда на миллионы долларов завозилась продукция сотен наименований. Корреспонденты haqqin.az решили выяснить, насколько сильно вспышка опасного заболевания повлияла на азербайджанский рынок. Как оказалось, китайская продукция в продаже все же имеется, но в меньшем количестве. Причем цены на нее хоть и незначительно, но выросли. Объясняется это тем, что ввоз товаров из Китая пока приостановлен, и Центры оптовой торговли с первой недели этого месяца поставляют его в магазины намного меньше, чем прежде.

Оптовые центры товар не отпускают… Как сказал журналистам владелец магазина «1000 мелочей» в ТЦ «Садарак» Рамиз Мамедов, это сейчас заметно сказалось на его и других торговцев продажах. В последний раз, сообщил Р.Мамедов, он закупил товары в октябре прошлого года и сегодня на его складе уже ощущается их нехватка. Вот и пришлось поднять цену на 0,1-0,15 маната на особенно ходовую продукцию. А хозяин одной из «оптовок» поведал, что поскольку неизвестно, как долго из-за коронавируса из Китая нельзя будет ничего завозить, они решили продавать товар не оптом, а в розницу. «Это не значит, что наши склады опустели - на 3-4 месяца товаров еще хватит. Но пока продаем в розницу. Надеемся всё же, что ситуация изменится в лучшую для нас сторону, и тогда, как и раньше, будем реализовать свои запасы оптом», - говорит он. Как выяснилось, чтобы импортировать продукцию из Китая, нужно заказать ее в этой стране месяца за два-три. Например, уже в конце марта - начале апреля необходимо сделать заказ на летний товар. Другой владелец оптового центра настроен более пессимистично, уверяя, что положение предпринимателей, специализирующихся на китайском импорте, с каждым днем все хуже. Дело в том, что товары в розничные магазины они отпускают под реализацию, и если там торговля не идет, у оптовиков не будет средств на новые заказы. Школьные принадлежности станут дороже Такой неутешительный прогноз делает продавец канцелярских принадлежностей. Пока, уточняет он, эта продукция на складах есть, но ведь и не сезон сейчас – пик спроса настает в конце лета. Так что пока на карандаши-тетради цены прежние, но заказывать все нужно в апреле, и гарантии, что это удастся сделать, нет. Ну а если к следующему учебному года будет нехватка, школьные принадлежности автоматом подорожают.

«Если в течение одного-двух месяцев товар не поступит, возникнет дефицит. Так что остается уповать только на то, что этот страшный коронавирус остановят. Завозят, правда, этот товар и из Турции, но он вдвое дороже, что невыгодно и покупателям, и нам», - вздыхает он. Благодаря низкой стоимости китайские товары в нашей стране всегда были очень популярны. А турецкие, хоть они и качественнее, много дороже. Так что скачка цен на ширпотреб вряд ли удастся избежать. Вот и продавец солнцезащитных очков признается, что уже поднял цену на них. «А что делать?! Всегда покупали очки оптом - за 5 манатов одни, а продавали в розницу по 20 манатов. А теперь оптовики дают их нам за 9 манатов. Значит, я должен его продавать как минимум за 30», - говорит торговец. А на рынке одежды цены падают Как это ни парадоксально, почти все магазины одежды и обуви в ТЦ «Садарак» вывесили объявления о скидках. Продавцы этих товаров растерянно сообщают, что, в отличие от рынка мелких товаров, у них застой – никто ничего не покупает. За день порой не удается продать ни одной вещи. «Нас обходят стороной – покупатели не появляются. Удивительно – скидки ведь есть, но никто даже не интересуется, что и сколько теперь стоит. Если оптовики сейчас повысят цены и на одежду-обувь, то многие из продавцов будут вынуждены просто закрыть свои магазины», - говорят продавцы одежды. Продавщица Наджиба Алиева отмечает, что в последний раз их магазин приобрел осенне-зимнюю одежду в сентябре прошлого года, но большую часть товара не продали до сих пор. «Если источником поступления одежды останется только Турция, мы прогорим», - не сомневается она.

Умерших от вируса нет, но… И без того не лучшее положение торговцев усугубляют и тревожные слухи. Мол, в ТЦ «Садарак» какой-то поставщик из Китая умер от гриппа. Не исключено – того самого. Зимой в «Садараке» торговлю вообще оживленной не назовешь, а тут еще страшилки с коронавирусом. Столько популярная у бакинцев ярмарка практически опустела, торговля остановилась, а ведь розничным продавцам надо вносить арендную плату за свои магазины. «Нет никаких умерших от вируса, но вот оттого, что торговля в «Садараке» практически замерла, кто-нибудь из нас обязательно умрет от разрыва сердца…» - говорит один из здешних продавцов. Владелец одного из магазинов по имени Эльвин признается, что слухи о вирусе и самих торговцев ввергают в панику. «Несколько дней назад кто-то стал распространять такие слухи, и все теперь озабочены исключительно коронавирусом. Особенно обеспокоены те, кто ездил за товаром в Китай», - говорит Эльвин.