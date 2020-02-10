Россия назвала препятствие для «сделки века»

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал препятствие для реализации «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, презентованной в конце января президентом США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его мнению, негативная реакция Палестины, увидевшей в плане США покушение на принципиальные позиции и на интересы по созданию суверенного палестинского государства, затруднит выполнение «сделки века».

Викторов добавил, что план США не должен подменять собой решения Совета Безопасности ООН, которые составляют базу ближневосточного урегулирования, признанную на международном уровне. «Сделка века» — это лишь американское видение решения конфликта, подчеркнул глава дипмиссии.

При этом российский посол напомнил, что Москва предлагала предоставить площадку для прямых переговоров лидеров Палестины и Израиля и прилагает усилия к урегулированию конфликта.