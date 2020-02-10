Число пользователей WhatsApp достигло 2 миллиардов

"Мы рады поделиться с вами новостью о том, что на сегодняшний день приложением WhatsApp пользуются 2 млрд человек по всему миру", - указано в нем.

Число пользователей приложения для обмена сообщениями WhatsApp достигло 2 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в официальном блоге мессенджера на его сайте.

Администрация WhatsApp отметила, что мессенджер уделяет большое внимание защите передаваемой информации и использует для этого сквозное шифрование данных. "Для обеспечения еще большей защиты мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли для прекращения неправильного использования приложения, а также предоставляем возможности сообщения о проблемах без нарушения конфиденциальности", - указали в WhatsApp.

В интервью газете The Wall Street Journal главный управляющий WhatsApp Уилл Кэткарт также подчеркнул, что компания постоянно работает над тем, чтобы обеспечить пользователям возможность обмена информацией с помощью систем шифрования. "На протяжении всей истории человечества люди могли поддерживать приватные контакты друг с другом, - отметил он. - Мы не считаем, что в современном обществе ситуация должна измениться".

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен компанией Facebook за $19 млрд.