Дорожная полиция обратилась к иностранцам

Иностранцы и лица без гражданства будут лишены возможности выехать из страны, не уплатив штрафы за нарушение правил дорожного движения на собственных или арендованных в Азербайджане автомобилях, говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Согласно информации, с этой целью на всех погранично-пропускных пунктах раздаются особые уведомления в форме буклетов и постеров, подготовленные Главным управлением государственной дорожной полиции на пяти языках.

Ввиду того, что нарушения ПДД на территории Азербайджана контролируются специальными техническими средствами, с 13 февраля 2020 года и до того, как в отношении совершивших административные нарушения лиц без их участия будет вынесено электронное решение, и в соответствии с требованиями статьи 17.1.7 Миграционного кодекса Азербайджана в отношении иностранцев и лиц без гражданства, совершивших административные правонарушения на территории страны не будут приняты меры административного взыскания, их выезд из страны будет временно ограничен.

Уведомления в форме буклетов раздаются на контрольно-пропускных пунктах водителям, въезжающим на территорию страны, плакаты вывешиваются на видных местах.

Также в начале года посредством Министерства иностранных дел Азербайджана было сделано обращение к посольствам с целью их осведомления о требованиях закона применительно к иностранным гражданам.