На чемпионате Европы по борьбе в Риме сегодня разыгрываются еще пять комплектов медалей в греко-римской борьбе.

Ульви Ганизаде (72 кг) завоевал для сборной Азербайджана пятую медаль, победив в бронзовой схватке россиянина Адама Курака – 3:1.

Четвертую медаль на нынешнем Евро Азербайджану принес Мурад Базаров (60 кг), легко победивший в схватке за бронзу эстонца Элару Мегисалу – 9:0.

Чуть позже сегодня Ульви Ганизаде (72 кг) оспорит 3-е место в поединке с россиянином Адамом Кураком, а Рафик Гусейнов (82 кг) в финале встретится с Даниэлем Тихомировым Александровым из Болгарии.

Напомним, что вчера в греко-римской борьбе Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золото, а Эльдениз Азизли (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) взяли по бронзе.

Сегодня в Риме также стартовали женские соревнования, однако Тюркян Насирова (50 кг), Эльмира Гамбарова (59 кг), Ирина Нетреба (68 кг) и Сабира Алиева (76 кг) выступили неудачно. Лучший результат у Алиевой, дошедшей до четвертьфинала.