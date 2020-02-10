В Имишли отравилась семья: есть погибшая

Сегодня утром в Имишлинском районе на ферме на территории села Гаралар произошло отравление, передает Report.

Согласно информации, пастух данной фермы, житель Агдамского района 49-летний Эльман Агаев, его супруга 51-летняя Саялы Агаева и их 15-летняя дочь Самира были госпитализированы в Центральную больницу района с отравлением.

Затем супругов направили в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь Саялы Агаевой спасти не удалось. В настоящее время лечение Э.Агаева продолжается в Баку, а его дочери – в Имишли. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что семья отравилась дома консервированными помидорами. Два дня назад семья обедала консервами, и сегодня они почувствовали себя плохо. В результате сегодня утром все три члена семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии.