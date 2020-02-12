Ильхам Алиев: ЦИК расследует нарушения на выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Центральная избирательная комиссия приступила к расследованию нарушений на внеочередных парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
"Если есть нарушения, это будет расследовано. Я знаю, что ЦИК уже приступила к активному расследованию, собирает информацию с мест. Мы сами заинтересованы в том, чтобы виновники понесли наказание и такого рода случаи не повторялись", - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью в Кюрдамирском районе.