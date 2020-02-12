Трамп просит сенаторов не принимать резолюцию против войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп призвал в среду Сенат Конгресса проголосовать против резолюции об ограничении его прав на использование силы против Ирана. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

Как указал Трамп, "очень важно для безопасности страны, чтобы Сенат США не голосовал за" резолюцию. "Что касается Ирана, то у нас все очень хорошо, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в большинстве своем поддерживают нашу атаку на Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день", - считает глава государства.

По его мнению, одобрение резолюции "послужило бы очень плохим сигналом". "Демократы пытаются опозорить Республиканскую партию. Не позвольте этому произойти!" - заключил Трамп.

В конце января Белый дом сообщил, что президент наложит вето на инициативу, если она будет принята Конгрессом. Стоит отметить, что резолюция, голосование по которой может пройти уже в среду, вряд ли будет направлена главе государства. Утвержденная ранее контролируемой демократами Палатой представителей инициатива попала в Сенат, где большинство уже у однопартийцев Трампа. Лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки) уже заявлял, что не поддерживает такого рода инициативы.