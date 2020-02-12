Трамп просит сенаторов не принимать резолюцию против войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп призвал в среду Сенат Конгресса проголосовать против резолюции об ограничении его прав на использование силы против Ирана. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020
Как указал Трамп, "очень важно для безопасности страны, чтобы Сенат США не голосовал за" резолюцию. "Что касается Ирана, то у нас все очень хорошо, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в большинстве своем поддерживают нашу атаку на Сулеймани. Если бы мои руки были связаны, у Ирана был бы удачный день", - считает глава государства.
По его мнению, одобрение резолюции "послужило бы очень плохим сигналом". "Демократы пытаются опозорить Республиканскую партию. Не позвольте этому произойти!" - заключил Трамп.
В конце января Белый дом сообщил, что президент наложит вето на инициативу, если она будет принята Конгрессом. Стоит отметить, что резолюция, голосование по которой может пройти уже в среду, вряд ли будет направлена главе государства. Утвержденная ранее контролируемой демократами Палатой представителей инициатива попала в Сенат, где большинство уже у однопартийцев Трампа. Лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки) уже заявлял, что не поддерживает такого рода инициативы.