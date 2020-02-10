Греция продолжит требовать репарации от Германии

Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный стране в годы двух мировых войн, и о возвращении оккупационного займа, принудительно взятого нацистами из сейфов греческого центрального банка, передает ТАСС.

Согласно информации, об этом заявил в среду министр иностранных дел Никос Дендиас после завершения заседания Национального совета по внешней политике. Его заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Я проинформировал членов Совета по внешней политике о греческом ответе германскому правительству относительно требования репараций и компенсаций и выплаты оккупационного займа", - сказал Дендиас.

"Греческий ответ германской стороне заключается в том, что для Греции этот вопрос не считается решенным. Наши претензии остаются действующими и предъявляемыми, о чем мы заявляем во весь голос", - сказал министр.