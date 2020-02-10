Израиль замораживает контакты с управлением комиссара ООН по правам человека

Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал в среду распоряжение сотрудникам МИД заморозить все контакты с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с УВКПЧ, которое поощряет кампанию бойкота Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее в среду в Женеве Управления Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором "идентифицированы 112 бизнес-единиц", которые, по данным УВКПЧ, "вовлечены в один или более специфических видов деятельности, о которой говорится в резолюции Совета ООН по правам человека 31/36". Согласно документу, из 112 предприятий, ведущих бизнес с поселениями, 94 базируются в Израиле, а 18 - в шести других государствах.

В УВКПЧ отметили, что, "согласно международному праву, поселения как таковые рассматриваются как незаконные". Тем не менее ссылка в докладе на "бизнес-единицы" "не является и не подразумевает судебного или квазисудебного процесса", уточнили в управлении ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что "решительно и с отвращением отвергает любые попытки очернить Израиль", к которым он отнес и публикацию доклада ООН. Кац назвал решение УВКПЧ "пятном на репутации международной организации".