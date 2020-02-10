Ильхам Алиев доволен позицией БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам

«Мы же объявили, что имевшие место нарушения будут очень серьезно расследованы, допустившие нарушения лица строго наказаны и после этого мы продолжим в этом направлении нашу деятельность и сотрудничество со всеми международными организациями», - сказал глава государства.

«Абсолютное большинство наблюдателей положительно оценили выборы. Некоторые отметили, что эти выборы могут стать примером для других стран. Считаю, что отчет БДИПЧ ОБСЕ - организации всегда относившейся к нам предвзято, был сбалансированным и более объективным, чем в предыдущие годы. Конечно, не со всеми моментами мы соглашаемся, но в целом было более объективно, чем ранее», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с волонтерами Службы ASAN в Кюрдамире, передает АзерТадж.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в кандидатуры в парламент выдвинули свыше 1300 человек, а это – рекордный показатель.

«Это показывает, что выборы прошли в конкурентных условиях. Если в среднем в избирательном округе участвуют 10 человек – это ли не конкуренция? Поэтому в итоговом докладе было написано, что конкуренции не было. Что тогда есть конкуренция? Каждый кандидат свободно проводил встречи в своем округе, говорил, что хотел, а некоторые и вовсе критиковали правительство. И никто никому в этом не препятствовал. Так что же тогда открытая конкуренция? Почему против нас всегда используют выражение «не была обеспечена свобода собраний»? Это ложь, свобода собраний была обеспечена. Потому что сейчас каждый может реализовать свое право на свободу собраний, но в рамках закона. Как и в других странах.

Поэтому избирательный процесс отвечал всем демократическим критериям. Никто не может сказать, что в избирательном процессе были какие-то нарушения. Я считаю, что в день голосования выборы проходили очень положительно и если были серьезные нарушения, то еще раз хочу сказать, они будут расследованы. Я знаю, что ЦИК уже приступила к активному расследованию, собирает информацию с мест. Мы не хотим, чтобы были нарушения. Допускающие нарушения люди должны быть наказаны, чтобы в будущем такое не повторилось. В этом нет никакой необходимости. Потому что сегодня, говорю об этом абсолютно искренне, в Азербайджане нет альтернативы нашей политике. Нет такой политической силы, которая могла бы заслужить симпатию народа и эти выборы это еще раз показали. Наша политика отвечает интересам абсолютного большинства наших людей, и проделанная нами работа хорошо видна», - подчеркнул глава государства.