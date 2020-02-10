Министр сообщения Латвии Талис Линкайтис , (кстати, по происхождению, литовец), вчера заявил в утренней программе национального ТВ, что его стране, возможно, следовало бы вкладывать деньги в портовый терминал, чтобы обеспечить, например, перевалку белорусских грузов.

Как мы уже сообщали, не так давно активизировались контакты между Латвией и Беларусью, а также между Литвой и Беларусью. На фоне проблем в отношениях между Минском и Москвой страны Балтии, видимо, решили «подлить масла в огонь» этих трений, предлагая свои услуги в энергетической и транзитной сфере.

Он в эфире даже высказал мысль, что было бы хорошо, чтобы какой-то из терминалов принадлежал государству, объясняя эту необходимость тем, что белорусы привыкли работать с государственными гарантиями. В Латвии же все портовые терминалы принадлежат частным владельцам, а решения там принимаются в интересах частного бизнеса.

Министр заметил, что если будет предложение по грузам, а не будет терминалов, готовых их обслуживать, то государству надо будет смотреть, во что вкладывать финансы, чтобы ответить на такой вызов.

Т.Линкайтис сообщил, что Беларусь уже предложила сотрудничество в области транзита нескольким терминалам в Риге и Вентспилсе, и что ведутся переговоры.

По информации министра, терминалы Латвии — в портах Риги, Вентспилса и Лиепаи - технически могут обеспечить перевалку нефти и нефтепродуктов в сторону Беларуси и обратно.

Он считает, что если есть спрос на транзит продуктов через латвийские терминалы, но эти возможности не используются, то государство должно искать решения, как обеспечить поток грузов. Ведь это выгодно и государству, и отрасли. Далее он рискнул высказать не вполне корректную мысль: если по каким-то причинам владельцы терминалов сопротивляются и ищут аргументы, чтобы не обеспечивать грузопоток, то государству надо искать контрмеры. Он, правда, не ответил, каковы будут эти меры, ссылаясь на то, что ведутся переговоры.

Несомненно, Т.Линкайтис внимательно следит за теми шагами, что предпринимают в сфере транзита энергоносителей в соседней Литве.

Как известно, там в Клайпедском порту несколько лет успешно действует терминал по приему и перевалке сжиженного газа. К тому же, совсем недавно литовцы, обращаясь к правительству А.Лукашенко, заявили, что готовы перевозить нефтепродукты из Клайпедского порта по железной дороге в Беларусь, и ждут ответа на свое предложение.

Правда, все игроки этого рынка на берегах Балтики смотрят на Беларусь не только в надежде на выгодный нефтетранзит, но и с определенной опаской.

Дело в том, что в 50 километрах от Вильнюса, на территории Беларуси, в Островце, что в Гродненской области, строится Белорусская АЭС. Эта стройка давно вызывает опасения у Литвы, представители которой не раз заявляли о неприемлемости возведения такого объекта вблизи от литовско-белорусской границы.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал в интервью литовской радиостанции, что его страна ведет переговоры о совместных действиях с Латвией и Эстонией и надеется, что в итоге будет достигнут хороший компромисс.

Очевидно, речь идет о соглашении по бойкоту странами Балтии закупок электроэнергии у Беларуси.

Время покажет, чем обернется игра на этом рынке — пойдет ли нефть для Минска по территории Латвии и Литвы, и будет ли объявлен бойкот Балтии электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС.