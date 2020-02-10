Воинские подразделения из США будут оснащены вооружением и техникой не только переброшенной из-за океана, но и той, что складирована на базах в Европе. Об этом сообщил заместитель шефа штаба американских Сухопутных сил в Европе бригадный генерал Шон Бернейб. Транспорты с живой силой и техникой, по его словам, будут перемещаться в основном ночью, с перерывом на Пасхальные праздники.

Военные учения под названием Defender-Europe 20 начались в феврале и продолжатся до апреля. В рамках этих крупнейших маневров впервые за четверть века в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат. Учения пройдут на территории Польши и Балтийских стран.

- Целью учений Defender-Europe 20 является построение стратегической готовности сухопутных сил США, - сказал генерал в телефонном брифинге для медиа. - 20 тысяч солдат с техникой разъедутся по Европе, чтобы участвовать в других, меньших учениях. Одновременно с Defender-Europe 20 в Польше будут проходить учения под названием Anakonda.

- Польша будет одним их эпицентров учений Aliied Spirit. По плану - форсирование реки, которое пройдет на полигоне в Дравске Поморском. (Дравско Поморское — это город на северо-западе Польши — прим.ред.). Это будут учения силами дивизии, которое проведет 1-я Кавалерийская дивизия, но с международным участием, сказал бригадный генерал. - 12-я механизированная бригада будет участвовать в наступлении по переправе через реку, а 9-я бригада будет выступать в роли противника.

В этой военной игре примет участие британско-немецкое мостовое соединение при поддержке самолетов сил Чехии и США. В Aliied Spirit будут участвовать солдаты американских войск, размещенных в Польше на ротационной основе, которые также примут участие в учениях Saber Strike, направляясь из Польши в Литву, в район так называемого «Сувалкского перешейка».

Одновременно с этим в Польше будут проходить учения американских военно-воздушных сил в Европе Astral Night. Так что, Польша будет значительным эпицентром активности весной 2020 года, - отметил генерал.

Но перечисленное американским военным еще не все. Кроме форсирования реки на польском полигоне, состоятся и командно-штабные учения Joint Warfighting Assesment на территории Германии - в Баварии. Генерал Бернейб отметил также, что масштабные учения Defender-Europe 20 не связаны напрямую, с так называемой, натовской инициативой готовности, но вместе с другими учениями служат повышению боевой готовности всего Альянса.

- Мы не только строим стратегическую готовность, перебрасывая 20 тысяч военных из США в Европу и перевозя их на полигоны. С помощью таких, меньших учений мы усиливаем готовность на тактическом уровне, - сказал журналистам генерал. Он подчеркнул, что ни учения Defender-Europe 20, ни другие не являются ответом на какие-нибудь ситуации.

- Главной целью является построение стратегической готовности, обучение переброске больших сил из США в Европу на полигоны, а также создание для войск такой возможности, при которой они бы улучшали взаимодействие с союзниками и строили готовность на тактическом уровне, - в завершение сказал американский генерал.

Учения Defender-Europe 20 – продолжение последовательной военной политики стран Западной и Восточной Европы на укрепление обороноспособности на так называемом восточном фланге НАТО, которая была провозглашена после известных событий 2014 года.