Чем гагаузы не пример для карабахских армян? одно государство .- два народа
Статус автономии предоставил гагаузскому населению все механизмы и возможности для политического, социально-экономического и культурного развития, не нарушая при этом территориальную целостность Республики Молдова, заявил haqqin.az депутат парламента Молдовы от Автономного территориального образования Гагаузия Федор Гагауз.
Молдавский парламентарий напомнил, что 30 лет назад гагаузы объявили свой регион независимой республикой. Катализатором центробежного процесса стали раздававшиеся тогда в Кишиневе призывы о вхождении Молдовы в состав Румынии, подчеркнул Гагауз. Всё это происходило на фоне роста политического и национального самосознания гагаузов, которые задумались о собственном будущем. Но надо отметить, что, проживая более двухсот лет бок о бок, гагаузы и молдаване никогда не затевали межэтнической вражды. После пяти лет в статусе непризнанной республики в декабре 1994 года лидеры гагаузов и Молдовы пошли на взаимный компромисс и заключили соглашение об Особом правовом статусе Гагаузии, которое ратифицировал парламент Молдовы.
«Мы гордимся тем, что смогли создать гагаузскую автономию, радуемся успехам, достигнутым во внешнеполитической сфере, росту экономического потенциала автономии в рамках единой страны. Гагаузия является сегодня государствообразующим фактором Молдовы. Более того, именно гагаузы являются преградой на пути национал-популистов, которые периодически поднимают вопрос о вхождении Молдовы в состав Румынии, защищают суверенитет и независимость страны», - сказал он.
В то же время, отметил гагаузский политический деятель, существует определенная проблема, связанная с тем, что некоторые положения соглашения об автономии не работают в полном объеме. Однако это обсуждается на переговорах между Комратом и Кишиневом и постепенно решается. Полномочия, которые 25 лет назад получила гагаузская автономия, не противоречат единству Молдовы, а напротив, содействуют развитию страны и служат хорошим примером для других региональных властей страны.
«Гагаузия - одна из эффективных моделей формирования автономии. В гагаузской автономии заложены все необходимые инструменты самостоятельности. Компромисс и взаимоприемлемый мир между Гагаузией и Молдовой был достигнут благодаря переговорам при посредничестве ОБСЕ, России и Турции. Особую роль в достижении мира сыграл тогдашний президент Турции Сулейман Демирель, который отстаивал позицию гагаузов на право автономии», - отметил депутат.
У автономного образования есть свой парламент, который имеет полномочия принимать законы на региональном уровне. Есть и руководитель автономии - башган.
«К сожалению, закон об особом статусе был оформлен не в виде конституционного, а форме органического закона. Отсюда сложности в разрешении появляющихся проблем во взаимоотношениях между центром и регионом. По закону об особом правовом статусе такие проблемы должны решатся в Конституционном суде. То есть парламент Гагаузии может обращаться в Конституционный суд, если центральные органы в лице президента и парламента Молдовы принимают решения, ущемляющие права гагаузов. Но проблема в том, что в полном объеме этим правом воспользоваться невозможно, так как полномочия должны быть заложены в Конституцию страны. Этот вопрос уже внесен в повестку дня парламента Молдовы. Будет ли модель гагаузской автономии применима к урегулированию Приднестровского конфликта, во многом зависит от решения молдавского законодательного органа», - считает Гагауз.
Как известно, замороженный Приднестровский конфликт - гораздо более сложная проблема. Там была война и жертвы. Кишинев, по мнению Флодора Гагауза, пока в полной мере занялся урегулированием этого конфликта. Одним из ключевых факторов успеха в решении вопроса Гагаузии были прямые переговоры между молдавской властью и лидерами непризнанной республики. А вот разговор Кишинева и с Тирасполем пока никак не наладится.
Как отметил молдавский депутат, за годы, прошедшие со дня провозглашения Гагаузской автономии, Азербайджан всегда ее поддерживал и оказывал помощь.
«К примеру, наши студенты учатся в азербайджанских вузах. А в скором времени в Чадыр-Лунгском регионе Гагаузии завершится строительство на средства братского Азербайджана детско-юношеской художественной школы. В этом году мы ожидаем, что во время визита президента Ильхама Алиева в Молдову он посетит и Гагаузкую автономию. Также в 2020 году планируются визиты президента Молдовы Игоря Додона и председателя парламента Зинаиды Гречаны в Азербайджан. Этот год будет насыщенным в плане укрепления политических связей и более тесных экономических отношений», - уверен Флодор Гагауз.