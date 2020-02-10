Статус автономии предоставил гагаузскому населению все механизмы и возможности для политического, социально-экономического и культурного развития, не нарушая при этом территориальную целостность Республики Молдова, заявил haqqin.az депутат парламента Молдовы от Автономного территориального образования Гагаузия Федор Гагауз.

Молдавский парламентарий напомнил, что 30 лет назад гагаузы объявили свой регион независимой республикой. Катализатором центробежного процесса стали раздававшиеся тогда в Кишиневе призывы о вхождении Молдовы в состав Румынии, подчеркнул Гагауз. Всё это происходило на фоне роста политического и национального самосознания гагаузов, которые задумались о собственном будущем. Но надо отметить, что, проживая более двухсот лет бок о бок, гагаузы и молдаване никогда не затевали межэтнической вражды. После пяти лет в статусе непризнанной республики в декабре 1994 года лидеры гагаузов и Молдовы пошли на взаимный компромисс и заключили соглашение об Особом правовом статусе Гагаузии, которое ратифицировал парламент Молдовы.

«Мы гордимся тем, что смогли создать гагаузскую автономию, радуемся успехам, достигнутым во внешнеполитической сфере, росту экономического потенциала автономии в рамках единой страны. Гагаузия является сегодня государствообразующим фактором Молдовы. Более того, именно гагаузы являются преградой на пути национал-популистов, которые периодически поднимают вопрос о вхождении Молдовы в состав Румынии, защищают суверенитет и независимость страны», - сказал он.

В то же время, отметил гагаузский политический деятель, существует определенная проблема, связанная с тем, что некоторые положения соглашения об автономии не работают в полном объеме. Однако это обсуждается на переговорах между Комратом и Кишиневом и постепенно решается. Полномочия, которые 25 лет назад получила гагаузская автономия, не противоречат единству Молдовы, а напротив, содействуют развитию страны и служат хорошим примером для других региональных властей страны.

«Гагаузия - одна из эффективных моделей формирования автономии. В гагаузской автономии заложены все необходимые инструменты самостоятельности. Компромисс и взаимоприемлемый мир между Гагаузией и Молдовой был достигнут благодаря переговорам при посредничестве ОБСЕ, России и Турции. Особую роль в достижении мира сыграл тогдашний президент Турции Сулейман Демирель, который отстаивал позицию гагаузов на право автономии», - отметил депутат.