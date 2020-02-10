Собственно, первый международный ордер на арест суданского президента был выдан давно, еще в 2008 году, что не помешало аль-Баширу выиграть две президентские кампании, в 2010 и 2015 годах, и посещать другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет. Правда, из ЮАР в 2015 году ему пришлось улетать в срочном порядке, поскольку местный суд начал рассматривать дело о его аресте. Аль-Башир был смещен с президентского поста в результате военного переворота в апреле 2019 года и арестован, что поставило конец его тридцатилетнему правлению.

Омар аль-Башир, офицер с опытом участия в войне с Израилем в составе египетской армии, и сам пришел к власти благодаря военному перевороту в 1989 году на фоне гражданской войны между севером и югом страны. Богатые нефтью южные регионы в конце концов все-таки отделились в Южный Судан, получивший независимость в 2011 году. С одной стороны, Судан прекратил многолетнюю войну, с другой – утратил почти 75% своих нефтяных запасов, что не могло не ударить по экономике и, в итоге, устойчивости власти. Массовые протесты в декабре 2018 года, обернувшиеся свержением президента, были вызваны введенными правительством суровыми мерами экономии и отменой субсидий на топливо и хлеб.

К тому же с 2003 года начались кровавые столкновения в западной провинции Дарфур. Вот преступления, совершенные там, связанные с массовым уничтожением представителей местных народностей, и вменяют аль-Баширу. Кстати, он стал первым действующим главой государства, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер. Всего число жертв резни в Дарфуре называют в 300 тысяч человек, а два с половиной миллиона человек стали беженцами.

Изначально переходное правительство, контролируемое военными, отказывалось выдавать Омара аль-Башира Международному уголовному суду, настаивая, что судить его нужно дома – за коррупцию, преследование политических противников и приказы убивать протестующих. Но законы Судана исключают тюремное заключение для лиц старше 70 лет, поэтому 76-летний аль-Башир был приговорен к двум годам общественных работ.

Изначальное нежелание новой власти выдавать экс-президента Гааге частично объяснялось тем, что среди военных, отстранивших аль-Башира от власти, многие участвовали в этнических чистках в Дарфуре, и они не были заинтересованы в международном рассмотрении дела. Но в последнее время наметился успех в переговорах с дарфурскими мятежниками, и независимый суд над аль-Баширом – это то, что может ускорить процесс примирения в стране, измученной гражданскими войнами.