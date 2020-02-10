Прибывший из Китая азербайджанский студент помещен в карантин

Вернувшийся из Китая на родину азербайджанский студент вчера был помещен в инфекционное отделение Клинического медцентра №1. В связи с этим Министерство здравоохранения и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместное заявление.

Согласно информации, госпитализирован гражданин Азербайджана, 1994 года рождения, студент, обучающийся в Пекине. Он прилетел из Пекина в Абу-Даби, а 12 февраля - в Баку. По прибытии в аэропорт Гейдара Алиева его температура несколько превышала норму.

Как сообщили в отделении инфекционных болезней, в настоящее время температура молодого человека соответствует норме, серьезных проблем со здоровьем нет. Наблюдения врача продолжаются.

Отметим, что в Азербайджане прибывшие из Китая содержатся в специально выделенном для них медицинском учреждении. По завершении карантина часть пациентов была выписана.