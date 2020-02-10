Назначен новый замминистра экономики Азербайджана

Назначен новый заместитель министра экономики Азербайджана. Как сообщает Report, на эту должность назначен Ровшан Наджаф.

В министерстве подтвердили агентству данный факт.

В сентябре 2019 года распоряжением президента Р.Наджаф был назначен председателем правления Службы финансового мониторинга.

Ранее Наджаф возглавлял отдел по делам инновационного развития и электронного правительства Администрации президента. Он занимал должность исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) до 2018 года.

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