Назначен новый замминистра экономики Азербайджана
Назначен новый заместитель министра экономики Азербайджана. Как сообщает Report, на эту должность назначен Ровшан Наджаф.
В министерстве подтвердили агентству данный факт.
В сентябре 2019 года распоряжением президента Р.Наджаф был назначен председателем правления Службы финансового мониторинга.
Ранее Наджаф возглавлял отдел по делам инновационного развития и электронного правительства Администрации президента. Он занимал должность исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) до 2018 года.