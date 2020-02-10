Внук Назарбаева попросил у Великобритании политубежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултан Назарбаев просит политического убежища в Великобритании.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище", - написал внук первого президента Казахстана на своей странице в фейсбуке, объяснив свой запрос об убежище тем, что на него оказывает давление семья, сообщает Интерфакс.

29-летний Айсултан Назарбаев в октябре 2019 года был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Как сообщалось, приговор предполагал испытательный срок в 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева. Внук казахстанского лидера окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Минобороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в Федерации футбола Казахстана.