Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:35

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют. Выступая накануне, 12 февраля в Анкаре, турецкий президент также пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Также он сообщил, что Турция намерена оттеснить сирийские вооруженные силы за пределы своих наблюдательных постов в провинции Идлиб. «Мы сделаем это любыми необходимыми средствами, с воздуха или с земли», - сказал он. Это еще не начало вооруженного конфликта и не открытие Эрдоганом второго фронта в Сирии, но ситуация накалена до предела. «Турецкое сидение» российской делегации в Анкаре и проведенные двусторонние консультации 8 и 10 февраля результата не дали. Состоявшийся накануне, 12 февраля телефонный разговор между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным также не принес удовлетворения турецкой стороне и единственным его результатом можно считать только то, что, как заявил вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, «В ближайшие дни наша делегация отправится в Москву. Мы продолжаем работать вместе с Россией, мы стремимся обеспечить постоянное перемирие в Идлибе». Анкара все еще сохраняет надежду договориться, хотя и не скрывает своей готовности к самым решительным действиям в анклаве Идлиб против войск Башара Асада. Градус настроений в Анкаре вполне соответствующий, так, глава оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели назвал бессмысленными дипломатические усилия по урегулированию сирийского кризиса и прямо заявил: «Без свержения Башара Асада не может быть обеспечена стабильность ни в Сирии, ни в Турции. Турецкий народ должен планировать возможную операцию по продвижению в Сирии вплоть до контроля над Дамаском. Угнетатели должны быть уничтожены». Принципиально здесь невольное признание, которое сделал рупор российского дипломатического ведомства, журнал «Международная жизнь», где выверяется каждая запятая: эскалация напряженности «происходит в идлибской зоне, зоне ответственности Турецкой Республики». Из этого следует далеко идущий вывод – наступательная операция, которую в анклаве Идлиб с декабря 2019 года проводят силы Башара Асада при поддержке иранских прокси и под прикрытием с воздуха самолетами российских ВКС является наступлением на турецкие интересы и является откровенно недружественным шагом в отношении партнера по астанинскому формату и сочинским договоренностям президентов двух стран.

Именно так это расценивают в Анкаре, именно поэтому к любому упоминанию Башара Асада и Дамаска добавляется многозначительное «и другие». Что совершенно логично – Москва так часто подчеркивала, что именно она является влиятельным игроком в сирийском кризисе и что именно благодаря ее усилиям нынешний режим в Дамаске удержался и даже восстановил контроль над утерянной было частью страны, что у турецкой стороны нет иного выхода, как именно от Кремля требовать «приструнить Асада». Тем более, что сложившаяся в анклаве Идлиб ситуация, называя вещи своими именами, далеко не уникальная. Не в первый раз достигаются соглашения о разделе зон ответственности, отмечаются на картах – а затем «армия Асада» совершает стремительную атаку под предлогом «борьбы с террористами» и занимает очередной кусок сирийской территории. Так и в этот раз – 11 февраля правительственные войска Сирии впервые с 2012 года взяли под свой контроль стратегически важную трассу М5 Дамаск-Алеппо, которая соединяет четыре крупных города страны - Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо, автомагистраль протяженностью 474 километра, являющуюся основой всей транспортной системы страны. Правда, в отличие от других случаев, Дамаск в этот раз подчеркнуто демонстрирует свою враждебность в отношении присутствующего здесь турецкого воинского контингента. В результате обстрела сирийскими войсками на днях погибло пятеро турецких военных. За неделю до этого жертвами обстрела со стороны сирийских военных стали восемь турецких военнослужащих. И это не считая того, что «беспокоящий огонь» в сторону турок ведется регулярно.