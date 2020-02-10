Умер легендарный «Майор Вихрь»

Разведчик Алексей Ботян, командовавший группой по спасению Кракова от немецких войск в 1945 году, умер на 104-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.

Ботян был прототипом разведчика майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, легшего в основу одноименного фильма 1967 года. Он родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи. В 1921-м Западная Белоруссия отошла к Польше. Ботян отслужил в польской армии и участвовал в боях под Варшавой против немецких частей в 1939 году. После входа советских войск в Польшу и возвращения Западной Белоруссии и Украины в состав СССР поступил на службу в НКВД. С 1941-го был командиром разведывательно-диверсионной группы. С 1942 года работал в партизанских отрядах на территории Западной Украины, а в 1944-м был направлен в Польшу.

Принесшая Ботяну известность операция была проведена в конце 1944 — начале 1945 года. Группа под его командованием захватила инженера, а тот рассказал разведчикам о складе с взрывчаткой, которую нацисты планировали использовать для подрыва исторической части Кракова. Ботяну удалось внедриться под видом грузчика на этот склад и установить мину, приведенную в действие во время наступления Красной армии. «Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — рассказывал разведчик.

По его словам, нацистское командование планировало взорвать с помощью этой взрывчатки плотину неподалеку от Кракова, чтобы затопить город.

Ботян остался на службе в разведке и после войны, работал в Чехословакии и других странах. Некоторые его командировки до сих пор остаются засекреченными. В отставку разведчик вышел в 1983 году в звании полковника.