В Турции заявили о гибели еще 55 военных Асада в Идлибе
Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали 55 военных сирийских правительственных сил в Идлибе, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
«По последним данным, полученным из различных источников в регионе Идлиба, в течение сегодняшнего дня (12 февраля) уничтожены 55 элементов армии режима», - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В оборонном ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает происходящее в регионе.
Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент в результате действий сирийской армии в регионе погибли 14 турецких солдат, еще 45 ранены. Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и нейтрализовала 101 сирийского военнослужащего. По данным Минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.