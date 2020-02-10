Известный турецкий блогер Рухи Ченет посетил Ереван, где провел опрос среди местных жителей.

В частности, турецкий блогер спрашивал людей на улице о Ходжалинском геноциде. Часть опрошенных блогером армян заявила, что ничего не знает о событиях в Ходжалы, другая часть отказалась признавать вину Армении в убийстве сотен мирных азербайджанцев.

Блогер также спрашивал армян об их отношении к туркам и современной Турции.

За сутки видео набрало в Youtube более миллиона просмотров.