Китайские чиновники лишились должностей из-за коронавируса

В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По его данным, на пост секретаря городского комитета Компартии Ухани назначен Ван Чжунлинь. Ин Юн, ранее занимавший должность мэра Шанхая, назначен на пост секретаря парткома провинции Хубэй. Ся Баолун займёт пост главы канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао.

Замглавы центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины заявил, что решение об увольнении чиновников было принято в связи с необходимостью принимать новые решения по борьбе с распространением вируса.

Партийные «чистки» из-за коронавируса начались несколько дней назад, когда в провинции Хубэй были уволены чиновники, отвечающие за здравоохранение.